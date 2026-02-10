Başkan Kılca Karatay’ın turizm potansiyelini UCLG-MEWA toplantısında anlattı!

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muğla’da düzenlenen UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi toplantısına katıldı.

Dünya Belediyeler Birliği Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı ve Komite Toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıyı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Komite Başkanı olarak yönetti.



Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileri ile uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri de toplantıya katıldı. Filistin'in Beit Jala Belediyesi Başkan Yardımcısı Issa Nazzal, Tahran Belediyesi Uluslararasılaşma ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Dairesi Başkanı Mehdi Fallahi Panah, Tahran Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkan Yardımcısı Meisam Fekri ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Seyedmohammadmahdi Hosseini toplantıya katılan yabancı konuklar arasında yer aldı.



ULUSLARARASI KATILIMLA GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI



UCLG Bilgi ve Ortak Üretim Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual toplantıya Barselona'dan çevrim içi olarak katılırken; toplantıyı çevrim içi takip etme imkanı da sağlandı.



Toplantıya; Dünya Belediyeler Birliği-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanları arasında yer alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul da katıldı.







KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI ELE ALINDI



Toplantı; kültür ve turizm politikalarının yerel yönetimler düzeyinde bilimsel temellere dayandırılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı yaklaşımların güçlendirilmesi ve MEWA bölgesinde çok paydaşlı iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Akademik sunumlar kapsamında kültür politikaları, sürdürülebilir turizm, destinasyon yönetimi ve kültürel diplomasinin yerel kalkınmaya etkileri ele alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada tarafından yapılan sunumlarda yerel yönetişim, sürdürülebilirlik ve kültürel diplomasinin katkıları değerlendirildi. Ayrıca toplantıda 2022–2025 dönemi faaliyetleri gözden geçirilirken, 2026 sonrası için kültür, sürdürülebilir kalkınma, dijitalleşme ve mavi ekonomi odaklı stratejik öncelikler belirlendi.



DUMAN: KÜLTÜR VE TURİZM BELİRLEYİCİ ROLDE



Toplantının güçlü bir irade beyanı niteliği taşıdığını vurgulayan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, gün boyu gerçekleştirilen çalışmaların kültür ve turizmin yerel yönetimlerin gündeminde belirleyici bir role sahip olduğunu açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.



HASAN KILCA KARATAY'IN KÜLTÜREL VE TURİSTİK POTANSİYELİNİ PAYLAŞTI



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın kültürel, tarihi ve turistik değerlerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.



2.780 kilometrekarelik yüzölçümüyle Karatay'ın yalnızca fiziki büyüklüğüyle değil, Hz. Mevlânâ'ya ev sahipliği yapmasıyla da büyük bir manevi değer taşıdığını belirten Hasan Kılca, Mevlânâ'nın "Gel” çağrısıyla her yıl Konya'ya gelen 3 milyonu aşkın ziyaretçinin Karatay'ı uluslararası bir cazibe merkezi haline getirdiğini vurguladı.



"TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYORUZ”



Hasan Kılca, Savatra Antik Kenti kazı çalışmalarıyla Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ışık tutan bulguların ortaya çıkarıldığını, restore edilen Obruk Kervansaray Müze Oteli'nin ise İpek Yolu üzerindeki konumuyla kültür turizmine katkı sağladığını ifade etti.



Karatay'da yürütülen 45 toplu konut projesiyle estetik ve sağlam yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Kılca, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi ile tarihi dokunun korunarak nitelikli bir turizm alanı kazandırılacağını kaydetti.



Kılca, ödüle layık görülen "Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” kitabının uluslararası gastronomi öğrencilerine ulaştırıldığını, Mutfak Kültürü Müzesi ve Deneyim Merkezi ile gastronominin yaşayan bir değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.







"ŞEHİRLER ARASINDA KÜLTÜREL BAĞLAR OLUŞTURACAĞIZ”



Karatay'da kişi başına 16 metrekare yeşil alan düştüğünü aktaran Kılca, lavanta ve gül bahçeleri, Lavanta Günleri Festivali, kadın istihdamını destekleyen üretim modeli ile Anadolu Yaban Koyunu koruma çalışmaları sayesinde doğa turizmi ve çevresel duyarlılığın güçlendirildiğini ifade etti.



Başkan Kılca, Karatay Termal Tesisi, Hoşkubbe ve Bebek Kütüphaneleri ile Kafe Karatay noktalarının sosyal yaşamı desteklediğini belirterek, kültür ve turizmin şehirlerin kimliğini geleceğe taşıyan temel unsurlar olduğunu, UCLG-MEWA iş birliklerinin de şehirler arasında kalıcı kültürel bağlar oluşturacağını dile getirerek sözlerini tamamladı.



BUL: KAPADOKYA TURİZMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ise Ürgüp'te yer altında yer altı şehirleri ve mağara otelleri, yer üstünde güzel atlar, yürüyüş yolları ve peri bacaları, gökyüzünde ise sıcak hava balonlarının misafirleri beklediğini ifade etti. Etkinlik takvimlerini yılın başında ilan ettikleri için yılın 11 ayında turizm faaliyetleri gerçekleştirebildiklerini vurguladı.



ARAS: ORTAK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ



Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Komite Başkanı olarak özellikle vurgulamak isterim ki komitemiz; fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, iş birliğini ve birlikte üretmeyi esas alan bir yapıdır. Önümüzdeki dönemde kentlerimizin kültürel birikimlerinden güç alarak turizmi sürdürülebilir, kapsayıcı ve yerel değerlerle uyumlu bir anlayışla ele alan ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

