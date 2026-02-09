Konya’da yabancı nüfus arttı mı, kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024–2025 yıllarına ait illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus verileri açıklandı. Buna göre Konya'da yaşayan yabancı nüfus, 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi.

KONYA'DA YABANCI NÜFUS 28 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre Konya'daki yabancı nüfus 2024 yılında 26 bin 713 iken, 2025 yılında 28 bin 435 oldu. Böylece kentteki yabancı nüfus bir yılda 1.722 kişi arttı.

ERKEK YABANCI NÜFUS DAHA FAZLA

2025 verilerine göre Konya'da yaşayan yabancıların 15 bin 381'i erkek, 13 bin 054'ü kadınlardan oluştu. Erkek yabancı nüfusun, kadınlara göre daha fazla olduğu görüldü. 2024 yılında ise erkek yabancı sayısı 13 bin 698, kadın yabancı sayısı 13 bin 015 olarak kaydedilmişti.

TÜRKİYE GENELİNDE YABANCI NÜFUS ARTTI

Türkiye genelinde yabancı nüfus da artış gösterdi. 2024 yılında 1 milyon 480 bin 547 olan yabancı nüfus, 2025'te 1 milyon 519 bin 515 olarak açıklandı. Ülke genelinde yabancı nüfusun 748 bin 935'ini erkekler, 770 bin 580'ini kadınlar oluşturdu.

KONYA YABANCI NÜFUS YOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Açıklanan veriler, Konya'nın yabancı nüfus açısından Türkiye'de öne çıkan iller arasında yer aldığını gösterdi. Uzmanlar, Konya'daki yabancı nüfus artışında tarım, sanayi ve eğitim olanaklarının etkili olduğunu belirtiyor.

(Meltem Aslan)