GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,10
STERLİN
59,98
GRAM
7.453,89
ÇEYREK
12.358,61
YARIM ALTIN
24.603,34
CUMHURİYET ALTINI
48.760,22
KONYA Haberleri

Konya’da yabancı nüfus arttı mı, kaç oldu?

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yabancı nüfus arttı mı, kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024–2025 yıllarına ait illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus verileri açıklandı. Buna göre Konya'da yaşayan yabancı nüfus, 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi.

KONYA'DA YABANCI NÜFUS 28 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre Konya'daki yabancı nüfus 2024 yılında 26 bin 713 iken, 2025 yılında 28 bin 435 oldu. Böylece kentteki yabancı nüfus bir yılda 1.722 kişi arttı.

ERKEK YABANCI NÜFUS DAHA FAZLA

2025 verilerine göre Konya'da yaşayan yabancıların 15 bin 381'i erkek, 13 bin 054'ü kadınlardan oluştu. Erkek yabancı nüfusun, kadınlara göre daha fazla olduğu görüldü. 2024 yılında ise erkek yabancı sayısı 13 bin 698, kadın yabancı sayısı 13 bin 015 olarak kaydedilmişti.

TÜRKİYE GENELİNDE YABANCI NÜFUS ARTTI

Türkiye genelinde yabancı nüfus da artış gösterdi. 2024 yılında 1 milyon 480 bin 547 olan yabancı nüfus, 2025'te 1 milyon 519 bin 515 olarak açıklandı. Ülke genelinde yabancı nüfusun 748 bin 935'ini erkekler, 770 bin 580'ini kadınlar oluşturdu.

KONYA YABANCI NÜFUS YOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Açıklanan veriler, Konya'nın yabancı nüfus açısından Türkiye'de öne çıkan iller arasında yer aldığını gösterdi. Uzmanlar, Konya'daki yabancı nüfus artışında tarım, sanayi ve eğitim olanaklarının etkili olduğunu belirtiyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER