2025 Nüfus verileri açıklandı: Konya Ereğli nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Konya'nın Ereğli ilçesinin nüfusu 2025 yılı itibarıyla 158 bin 10 olarak açıklandı. Ereğli, bu rakamla Konya'nın merkez ilçeleri dışında en kalabalık ilçe olma unvanını sürdürdü.

TÜRKİYE VE KONYA GENEL NÜFUS ARTIŞI

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Konya'nın toplam nüfusu ise 13 bin 385 kişilik artışla 2 milyon 343 bin 409'a yükseldi. Bu artış, Konya'yı büyükşehirler arasında nüfus artış hızında üst sıralara taşıdı.

EREĞLİ KONYA'NIN MERKEZ DIŞI EN KALABALIK İLÇESİ

158 bin 10 kişilik nüfusuyla Ereğli, Selçuklu, Karatay ve Meram'ın ardından Konya'nın en kalabalık ilçeleri arasında yer aldı. Merkez ilçeler dışında nüfus bakımından ilk sırada bulunan Ereğli, tarım, sanayi ve ticaret potansiyeliyle bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

MERKEZ İLÇELER ZİRVEDE EREĞLİ TAKİPTE

Konya'nın en kalabalık ilçesi 703 bin 449 nüfusla Selçuklu olurken, Karatay 395 bin 499, Meram ise 349 bin 685 nüfusa ulaştı. Ereğli, merkez ilçelerin ardından gelerek Konya'nın nüfus yoğunluğu yüksek ilçeleri arasındaki yerini korudu.

KONYA'DA EN AZ VE EN FAZLA NÜFUSLU İLÇELER

TÜİK verilerine göre Konya'nın en az nüfuslu ilçesi 1.704 kişiyle Yalıhüyük oldu. Nüfusun en yoğun olduğu merkez dışı ilçe ise Ereğli olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, Ereğli'deki nüfus artışının önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi