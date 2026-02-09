2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Akşehir nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre Konya'nın Akşehir ilçesinin nüfusu 2025 yılı itibarıyla 93 bin 613 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE VE KONYA NÜFUSUNDA ARTIŞ

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Konya'nın toplam nüfusu ise 2 milyon 343 bin 409'a yükseldi. Konya, büyükşehirler arasında nüfus artış hızında dikkat çeken iller arasında yer aldı.

AKŞEHİR KONYA'NIN ÖNEMLİ İLÇELERİ ARASINDA

93 bin 613 kişilik nüfusuyla Akşehir, Konya'nın nüfusu yüksek ilçeleri arasında bulunuyor. Tarihi, kültürel yapısı ve tarımsal üretimiyle öne çıkan ilçe, bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

MERKEZ İLÇELERDEN SONRA GELEN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Konya'da Selçuklu, Karatay ve Meram merkez ilçeleri nüfus yoğunluğunda ilk sıralarda yer alırken; Akşehir, Ereğli, Beyşehir ve Çumra gibi ilçeler de yüksek nüfuslarıyla öne çıkıyor. Akşehir, bu ilçeler arasında istikrarlı nüfus yapısıyla dikkat çekiyor.

KONYA'DA EN AZ VE EN FAZLA NÜFUSLU İLÇELER

TÜİK verilerine göre Konya'nın en kalabalık ilçesi 703 bin 449 nüfusla Selçuklu olurken, en az nüfuslu ilçe 1.704 kişiyle Yalıhüyük oldu. Akşehir ise orta-üst nüfus grubundaki ilçeler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi