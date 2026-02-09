2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Karatay nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay'ın nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 395 bin 499 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE VE KONYA NÜFUSUNDA ARTIŞ

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Konya'nın toplam nüfusu ise 13 bin 385 kişilik artışla 2 milyon 343 bin 409'a yükseldi.

KARATAY MERKEZ İLÇELER ARASINDAKİ YERİNİ KORUDU

395 bin 499 kişilik nüfusuyla Karatay, Selçuklu ve Meram ile birlikte Konya'nın üç merkez ilçesinden biri olarak şehrin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı.

MERKEZ İLÇELERDE NÜFUS ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Konya'nın en kalabalık ilçesi 703 bin 449 nüfusla Selçuklu olurken, Karatay 395 bin 499, Meram ise 349 bin 685 nüfusla sıralandı. Üç merkez ilçede de nüfus artışının sürdüğü belirtildi.

KONYA'DA NÜFUS DAĞILIMI

TÜİK verilerine göre Konya'nın en az nüfuslu ilçesi 1.704 kişiyle Yalıhüyük oldu. Merkez ilçeler dışındaki en kalabalık ilçe ise 158 bin 10 nüfusla Ereğli olarak açıklandı. Karatay, Konya'nın merkezinde önemli bir yerleşim alanı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi