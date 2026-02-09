Konya’nın yeni cazibe merkezi! Türkiye’nin ilk Velespit Müzesi

Türkiye’nin ilk bisiklet müzesi olan “Velespit Müzesi” Konya’nın bisiklet kültürünü geçmişten günümüze taşıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.







Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte müzeyi gezerek tanıtımını gerçekleştirdi.



Başkan Altay, Kılıçarslan Meydanı'nda güzel bir alan oluşturduklarını belirterek, "Velespit Müzesi'nde dünyanın bisiklet tarihini ve bisikletin Konya'daki tarihini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.





"Konya Bisikletin Başkenti Olma Yolunda"

Şehirdeki bisiklet altyapısına dikkat çeken Başkan Altay, 680 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet tramvayı ve Türkiye'nin ilk, dünyadaki ilk 20 veledromdan biri olan Konya Veledromu ile Konya'nın bisikletin başkenti olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı.

Başkan Altay, veledromun teknik kapasitesine de değinerek, "Konya Veledromu, dünyanın en hızlı pistlerinden birine sahip ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor" dedi.





2026 Avrupa Bisiklet Şehri Unvanı

Konya'nın bisiklet konusundaki başarısı Avrupa Belediyeler Birliği tarafından da tescillendi.



Konya'nın "2026 Avrupa Bisiklet Şehri” unvanına layık görüldüğünü belirten Altay, "2026'da Avrupa Bisiklet Başkenti seçildik. Önemli organizasyonlar devam edecek" açıklamasında bulundu.







Sürücülere Park Uyarısı

Başkan Altay, bisiklet kültürünün yaygınlaşması için araç sürücülerine de önemli uyarılarda bulundu. Kendisinin de bisiklet kullandığını ve kural ihlallerini bildirdiğini ifade eden Altay, şunları söyledi:

"Özellikle bisiklet yollarında park etmeyelim. Konyalılardan özellikle rica ediyorum. Bisiklet sürücülerinin güvenliğini sağlayalım. Ben bisiklet kullanıyorum. Bisiklet yoluna park edenleri polise bildiriyorum. Otobüs şoförlerinde bir bilinç oluştu, bisikletlilere yardımcı oluyorlar ve yanlarından yavaş geçiyorlar."





Başkan Altay'ın Unutamadığı Bisiklet Anısı

Müze ziyareti sırasında çocukluk yıllarına dair bir anısını da paylaşan Başkan Altay, bisikletin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Babam bana sarı bir bisiklet almıştı, sabaha kadar uyumadım. Ortaokul çağındaydım ve lise bitene kadar o bisikleti kullandım. Evin ekmek alma görevi benim oldu. Okula bisikletle gittim geldim."





Müze Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek

Konya'nın tam anlamıyla bir bisiklet şehri olması için çalıştıklarını ve müzenin bu amaçla kurulduğunu belirten Altay, adım adım ilerlediklerini ve zamanla bisiklet kültürüne tamamen kavuşacaklarını söyledi.







"Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 104 bin bisiklet dağıttıklarını ve bu yıl da devam edeceklerini müjdeleyen Altay, "Müze ücretsiz geziliyor. Tüm Konya'yı müzeyi gezmeye davet ediyorum" dedi.



(Ali Asım Erdem)