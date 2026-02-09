GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,10
STERLİN
59,98
GRAM
7.453,89
ÇEYREK
12.358,61
YARIM ALTIN
24.603,34
CUMHURİYET ALTINI
48.760,22
KONYA Haberleri

Konya’nın yeni cazibe merkezi! Türkiye’nin ilk Velespit Müzesi

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın yeni cazibe merkezi! Türkiye’nin ilk Velespit Müzesi
Türkiye’nin ilk bisiklet müzesi olan “Velespit Müzesi” Konya’nın bisiklet kültürünü geçmişten günümüze taşıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte müzeyi gezerek tanıtımını gerçekleştirdi.

Başkan Altay, Kılıçarslan Meydanı'nda güzel bir alan oluşturduklarını belirterek, "Velespit Müzesi'nde dünyanın bisiklet tarihini ve bisikletin Konya'daki tarihini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konya Bisikletin Başkenti Olma Yolunda"

Şehirdeki bisiklet altyapısına dikkat çeken Başkan Altay, 680 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet tramvayı ve Türkiye'nin ilk, dünyadaki ilk 20 veledromdan biri olan Konya Veledromu ile Konya'nın bisikletin başkenti olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı.

Başkan Altay, veledromun teknik kapasitesine de değinerek, "Konya Veledromu, dünyanın en hızlı pistlerinden birine sahip ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor" dedi.

2026 Avrupa Bisiklet Şehri Unvanı

Konya'nın bisiklet konusundaki başarısı Avrupa Belediyeler Birliği tarafından da tescillendi.

Konya'nın "2026 Avrupa Bisiklet Şehri” unvanına layık görüldüğünü belirten Altay, "2026'da Avrupa Bisiklet Başkenti seçildik. Önemli organizasyonlar devam edecek" açıklamasında bulundu.



Sürücülere Park Uyarısı

Başkan Altay, bisiklet kültürünün yaygınlaşması için araç sürücülerine de önemli uyarılarda bulundu. Kendisinin de bisiklet kullandığını ve kural ihlallerini bildirdiğini ifade eden Altay, şunları söyledi:

"Özellikle bisiklet yollarında park etmeyelim. Konyalılardan özellikle rica ediyorum. Bisiklet sürücülerinin güvenliğini sağlayalım. Ben bisiklet kullanıyorum. Bisiklet yoluna park edenleri polise bildiriyorum. Otobüs şoförlerinde bir bilinç oluştu, bisikletlilere yardımcı oluyorlar ve yanlarından yavaş geçiyorlar."

Başkan Altay'ın Unutamadığı Bisiklet Anısı

Müze ziyareti sırasında çocukluk yıllarına dair bir anısını da paylaşan Başkan Altay, bisikletin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Babam bana sarı bir bisiklet almıştı, sabaha kadar uyumadım. Ortaokul çağındaydım ve lise bitene kadar o bisikleti kullandım. Evin ekmek alma görevi benim oldu. Okula bisikletle gittim geldim."

Müze Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek

Konya'nın tam anlamıyla bir bisiklet şehri olması için çalıştıklarını ve müzenin bu amaçla kurulduğunu belirten Altay, adım adım ilerlediklerini ve zamanla bisiklet kültürüne tamamen kavuşacaklarını söyledi.



"Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 104 bin bisiklet dağıttıklarını ve bu yıl da devam edeceklerini müjdeleyen Altay, "Müze ücretsiz geziliyor. Tüm Konya'yı müzeyi gezmeye davet ediyorum" dedi.
 

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER