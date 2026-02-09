2025 Nüfus verileri açıklandı: Konya’nın en kalabalık ilçesi hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025–2026 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Konya'nın nüfus yapısındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklanan rakamlara göre Konya, nüfus artışını sürdüren büyükşehirler arasında yer alırken, en kalabalık ilçe sıralaması da netleşti.

KONYA NÜFUSU 2 MİLYON 343 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre Konya'nın nüfusu 2025 yılı sonunda 2 milyon 343 bin 409 oldu. Bir önceki yıla göre 13 bin 385 kişilik artış yaşayan şehir, Türkiye genelinde nüfus artış hızında dikkat çeken büyükşehirlerden biri olmayı başardı.

KONYA'NIN EN KALABALIK İLÇESİ: SELÇUKLU

Açıklanan verilerle birlikte Konya'nın en kalabalık ilçesi unvanı 2025 yılında da değişmedi. Selçuklu, 703 bin 449 kişilik nüfusuyla Konya'nın en kalabalık yerleşim yeri olmaya devam etti. Selçuklu'yu sırasıyla Karatay (395 bin 499) ve Meram (349 bin 685) ilçeleri izledi. Üç merkez ilçede de nüfus artışının sürmesi dikkat çekti.

MERKEZ DIŞINDA EN KALABALIK İLÇE EREĞLİ

Konya'nın merkez ilçeleri dışında en fazla nüfusa sahip ilçesi ise Ereğli oldu. 158 bin 10 kişilik nüfusuyla Ereğli, merkez dışındaki ilçeler arasında ilk sırada yer aldı. Ereğli'yi Akşehir, Beyşehir ve Çumra gibi ilçeler takip etti.

EN AZ NÜFUSLU İLÇE YALIHÜYÜK

Konya'nın en az nüfusa sahip ilçesi ise Yalıhüyük olarak kayıtlara geçti. İlçenin nüfusu 1.704 kişi olarak açıklanırken, düşük nüfusuna rağmen artış göstermesi dikkat çekti. Yalıhüyük, Konya'nın nüfus açısından en küçük ilçesi olma özelliğini korudu.

Kaynak: Haber Merkezi