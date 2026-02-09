Konya’ya sağanak yağış geliyor! 4 gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçesi için beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün hariç haftanın son gününe kadar kent genelinde yağışlı hava etkili olacak.
KONYA'DA 4 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bugün Konya genelinde bulutlu bir hava hakim olurken, 10 Şubat Salı günü itibarıyla 13 Şubat Cuma gününe kadar yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece arasında düşüş yaşanacağı bildirildi. Bazı ilçelerde gece saatlerinde sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, vatandaşların özellikle don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.
