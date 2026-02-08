Küçük çiftçiler akademisi Halkapınar’da başladı

Çocukların tarım ve üretimle erken yaşta tanışmasını amaçlayan proje, 6 hafta sürecek kapsamlı bir eğitim ve gezi programını içeriyor.
6 Haftada 6 Teknik Gezi
Program kapsamında Halkapınar ilçesindeki üretim alanlarına yönelik toplam 6 farklı teknik gezi düzenlenecek. Gezi ve uygulama temelli etkinliklerle öğrencilerin tarımsal üretimi yerinde gözlemlemesi, toprakla doğrudan temas kurması hedefleniyor.
İlk Gezi Ispanak Serasına Yapıldı
"Küçük Çiftçiler Akademisi”nin ilk etkinliği, Halkapınar Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, bir ıspanak serasını ziyaret ederek üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu. Serada yapılan bilgilendirmelerde, sebze yetiştiriciliği ve seracılık hakkında temel bilgiler paylaşıldı.
Çocuklar Toprakla Buluştu
Etkinlikte çocukların toprağı tanıması, üretimin aşamalarını görmesi ve doğayla bağ kurması ön planda tutuldu. Öğrencilerin merakla yönelttiği sorular ve seraya gösterdikleri ilgi, projenin amacına ulaştığını gösterdi.
"Toprakla Tanışan Her Çocuk, Geleceğin Tohumudur”
Yetkililer, tarım bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Toprakla tanışan her çocuk, geleceğin tohumudur” anlayışıyla projeye devam edeceklerini ifade etti.
(Ali Asım Erdem)