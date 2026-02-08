GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Küçük çiftçiler akademisi Halkapınar’da başladı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Küçük çiftçiler akademisi Halkapınar’da başladı
​Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Küçük Çiftçiler Akademisi” projesinin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Çocukların tarım ve üretimle erken yaşta tanışmasını amaçlayan proje, 6 hafta sürecek kapsamlı bir eğitim ve gezi programını içeriyor.

6 Haftada 6 Teknik Gezi

Program kapsamında Halkapınar ilçesindeki üretim alanlarına yönelik toplam 6 farklı teknik gezi düzenlenecek. Gezi ve uygulama temelli etkinliklerle öğrencilerin tarımsal üretimi yerinde gözlemlemesi, toprakla doğrudan temas kurması hedefleniyor.

İlk Gezi Ispanak Serasına Yapıldı

"Küçük Çiftçiler Akademisi”nin ilk etkinliği, Halkapınar Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, bir ıspanak serasını ziyaret ederek üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu. Serada yapılan bilgilendirmelerde, sebze yetiştiriciliği ve seracılık hakkında temel bilgiler paylaşıldı.

Çocuklar Toprakla Buluştu

Etkinlikte çocukların toprağı tanıması, üretimin aşamalarını görmesi ve doğayla bağ kurması ön planda tutuldu. Öğrencilerin merakla yönelttiği sorular ve seraya gösterdikleri ilgi, projenin amacına ulaştığını gösterdi.

"Toprakla Tanışan Her Çocuk, Geleceğin Tohumudur”

Yetkililer, tarım bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Toprakla tanışan her çocuk, geleceğin tohumudur” anlayışıyla projeye devam edeceklerini ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

