Konyaspor-Göztepe mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Bugün Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler…
DÜDÜK YASİN KOL'DA
Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Kritik maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:
GÖZTEPE'NİN İLK 11'LERİ:
(Cumali Özer)