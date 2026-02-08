Araç muayene istasyonunda kavga! Polis memuru hayatını kaybetti

Ankara’da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana gelen kavga sonrası fenalaşan polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TÜVTÜRK, olaya karışan bütün çalışanların iş sözleşmelerinin sonlandırıldığını, şiddet içeren hiçbir davranışın tasvip edilmediğini duyurdu.

Ankara'da muayene için aracını götüren polis memuru Melih Okan Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi Emel K., olayın ardından hastaneye darp raporu almaya gittiğini ama kurtulamadığını anlattı.

Kesin, "Eşim tek başına kalkıp onkoloji hastanesine gidiyor. Ona ‘Bir tomografi çekilelim' deniyor. Sonra beyninde kanama varmış. Doktorlar açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını söyledi” diye konuştu.

Vefat eden 44 yaşındaki polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

BAKAN YERLİKAYA VE EMNİYET'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak "Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen bu menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağız” denildi.

BAKAN TUNÇ: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin hakkında başsağlığı mesajı paylaşarak soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandığı bilgisini verdi.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çeken Tunç, "Polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.

TÜVTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan TÜVTÜRK'ten de olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu tarihte araç sahibi polis memuru Keskin ile istasyonda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından, otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Şirketin, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediği vurgulandı.

Olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı ifade edilen açıklamada, "Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir. Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

TÜRKTÜRK: OLAYA KARIŞAN TÜM ÇALIŞANLARIN İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Olayla ilgili yeni bir açıklama yapan TÜVTÜRK, olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdinin feshedildiğini duyurdu. İç soruşturma ayrıca devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

TÜVTÜRK'TEN yapılan açıklama şöyle:

"02.02.2026 tarihinde Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memurumuz Melih Okan Keskin'in vefatıyla sonuçlanan olaydan dolayı yaşadığımız derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, merhumun acılı ailesine başsağlığı diliyor, acısını içtenlikle paylaştığımızı belirtiyoruz.

Bütün kamuoyu gibi bizleri de derinden sarsan bu elim olaya dair bilgilerin tarafımıza aktarıldığı andan itibaren meselenin her yönüyle açıklığa kavuşturulması için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz.

Bu elim olayın ardından şiddet içeren davranışlara hiçbir koşulda müsamaha göstermeme ilkemizin bir gereği olarak merhum polis memurumuza saldırıyı gerçekleştiren çalışanın iş akdini feshettiğimizi kamuoyuna duyurmuştuk.

Olayın ardından başlayan adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda aldığımız yeni kararlar dışında, bu elim olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdi feshedilmiştir. İç soruşturma ayrıca devam etmektedir.

Gelinen noktada; sürecin sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etmesi, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olmayı temel ilke edindiğimizin bilinmesini isteriz.

Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz. Bu vesileyle bir kez daha merhum polis memurumuzu rahmetle anıyor, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz"

Kaynak: Haber Merkezi