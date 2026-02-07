İletişim Başkanı Duran: Özdemir Bayraktar güçlü bir vizyon bıraktı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Azmiyle, inancıyla ve yetiştirdiği nesillerle Türkiye’nin İHA-SİHA yolculuğuna yön veren kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, yalnızca başarılarla dolu bir hikâye değil; aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir miras bıraktı.“ ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Duran, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseline ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.
Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Azmiyle, inancıyla ve yetiştirdiği nesillerle Türkiye'nin İHA-SİHA yolculuğuna yön veren kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, yalnızca başarılarla dolu bir hikâye değil; aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir miras bıraktı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan 'Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' isimli belgesel, bir ömrün ülkesine adanmışlığını ve milletimizin geleceğine duyulan sarsılmaz güveni bir kez daha gözler önüne seriyor."
Belgeselde emeği geçen herkese teşekkür eden Duran, paylaşımının sonunda merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle, minnetle ve duayla yâd ettiğini ifade etti.
