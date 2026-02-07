GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
51,71
STERLİN
59,71
GRAM
7.404,40
ÇEYREK
12.283,52
YARIM ALTIN
24.453,65
CUMHURİYET ALTINI
48.462,12
YAŞAM Haberleri

Giresun sendromu nedir? İsmini nerden aldı?

Giresun sendromu nedir? İsmini nerden aldı?

Tıp dünyasında 2024 yılında bir gelişme yaşandı.

Giresun'da tedavi gören bir hastada tespit edilen nadir durum, Türk doktorların çalışmaları sonucunda "Giresun Sendromu" adıyla tıp literatürüne kazandırıldı. Bu sendrom, dünyada ilk kez tanımlanan bir tıbbi vaka olarak kayıtlara geçti.

Giresun Sendromu Nedir?

Giresun Sendromu, vücuttaki tüm organların ayna görüntüsü şeklinde ters pozisyonda yerleşmesiyle karakterize ediliyor. Kalp, karaciğer, mide ve akciğer gibi hayati organların tamamen ters yer alması, zamanla ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Bu anatomik anomali, bilinen "situs inversus" durumundan farklı olarak kalp yetmezliği ve karaciğer sirozuna yol açmasıyla ayrışıyor.

Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Nadir görülen bu sendromda hastalar nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk gibi temel şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Hastalık ilerledikçe karaciğer sirozu ve kalp yetmezliğine bağlı olarak karında sıvı birikimi (asit), vücutta ödem ve sarılık gibi ağır belirtiler ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, bu semptomların organların ters yerleşiminden kaynaklanan fonksiyon bozuklukları olduğunu belirtiyor.

Neden Giresun İsmi Verildi?

Hastalık, adını ilk kez teşhis edildiği Giresun ilinden alıyor. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger öncülüğündeki ekip tarafından tanımlanan vaka, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunuldu.

Hakem onayından geçen bu başarı, Giresun'un adını dünya tıp tarihine taşıyan önemli bir bilimsel gelişme olarak kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER