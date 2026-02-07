GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
ünlü gladyatör Spartaküs nerede doğdu? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

ünlü gladyatör Spartaküs nerede doğdu? Çifte Milyon Sorusu

Ünlü gladyatör ve köle lideri Spartaküs, antik kaynaklara göre bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Trakya bölgesinde doğmuştur.

Spartaküs'ün hayatını özetleyecek olursak kısaca şu bilgileri verebiliriz: 

​Kökeni: MÖ 111 civarında bugünkü Bulgaristan (Trakya) topraklarında doğdu.

Trak kökenli bir savaşçıydı.

​Esareti: Roma ordusunda askerken firar ettiği veya esir düştüğü sanılmaktadır. Köle olarak satılmış ve Capua'daki bir gladyatör okuluna gönderilmiştir.

Bu efsanevi savaşçı ile ilgili birçok film, dizi ve belgesel yapılmış ve yapılmaya davem etmektedir.

Özellikle beyaz perdeye aktarılan filmler büyük izleyici kitlesine ulaşarak Spartaküs'ü dünyaca ünlü bir isim haline getirmiştir. 

Kaynak: Haber Merkezi

