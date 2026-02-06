Konya’daki acı olayda YENİ GELİŞME! Oğlundan dayak yiyen babadan şok karar

Konya'da oğlu tarafından darbedildiği iddiasıyla gündeme gelen olayda yeni gelişme..

İddialara göre Yakup Ü., evde babası Selahattin Ü.'yü darbettiği anları cep telefonuyla kayda alarak amcasına göndermişti.

KENDİSİNİ DÖVEN OĞLUNUN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yaklaşık 1,5 dakika süren görüntülerde Yakup Ü.'nün babasına küfür ettiği ve amcasını tehdit ederek Selahattin Ü.'yü Konya'dan götürmesini istediği öne sürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Yakup Ü.'nün babası oğlunun tahliyesini istedi.

VİDEO SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler kısa sürede büyüdü. Görüntülerin yayılması üzerine Konya Emniyeti harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından videoda yer alan anne ve oğlu gözaltına alınmıştı.

Oğlu tarafından darbedildiği iddia edilen Selahattin Ü.'nün yüzde 53 engelli raporunun bulunduğu öğrenildi. Fiziksel ya da zihinsel bir engelinin olmadığı, ciğerlerindeki hasar nedeniyle raporlu olduğu belirtildi. Öte yandan Selahattin Ü.'nün eve sık sık alkollü geldiği ve eşine şiddet uyguladığı iddiaları da gündeme geldi.

"BENİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI ÇOK PİŞMANIM''

Anne ve oğulun gözaltına alınmasının ardından Yakup Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın ardından baba Selahattin Ü. kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Baba, tutuklanan oğlunun tahliyesini talep ederek,

"Benim oğlum kesinlikle suçsuzdur. Ben sürekli alkol aldığım için o günde eve yüksek derecede alkollü gittim. Oğlum beni sakinleştirmeye çalıştı. Bu bir seferlik değil, geçmişinde etkisi var. Sürekli alkol aldığım için oğlum bıktı. Bu olayın yaşanmasının sebebi benim. Videosnun paylaşmasının ardından oğlum sosyal medyada büyük tepki aldı. Benim oğlum kesinlikle cani bir evlat değildir. Çok pişmanım. Oğlumun tahliyesini istiyorum"​ ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)