Konya’da 4 doktor tutuklandı! Konu: Haksız kazanç!

Konya Emniyeti’nin Beyhekim Devlet Hastanesi’nde yürüttüğü operasyonda, haksız kazanç sağladığı tespit edilen dört doktor ve dört ilaç sektörü çalışanı tutuklandı.

Konya'da Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların, ilaç firması temsilcileri (reprezant) aracılığıyla haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında, usulsüzlük tespit edilen doktorlara yönelik eş zamanlı işlem yapıldığı öğrenildi.

DOKTOR VE İLAÇ MÜMESSİLİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında doktorların ve ilaç mümessilinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin, temsilciler üzerinden maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla ifadelerinin alındığı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

FARKLI ŞEHİRLERE ATANMIŞ DOKTORLARDA VAR

Öte yandan operasyonda adı geçen hekimlerden bazılarının başka şehirlere atandığı öğrenildi. O doktorlarda soruştumaya dahil edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Konya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı haber sitelerinde yayınlanan, 'Halkın Sağlığıyla Oynayan Doktor ve İlaç Firması Çalışanlarına Operasyon' haberleri hakkında 2025 yılı Mart ayında müdürlüğümüzce ivedilikle idari soruşturma başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin ilinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir."

Sekiz Kişi Cezaevine Gönderildi



Operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.



Aralarında dört doktor, iki tıbbi mümessil ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren iki bölge müdürünün bulunduğu toplam sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi