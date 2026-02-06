GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

CİB ve BİK’ten Cemiyet’e ziyaret

CİB ve BİK’ten Cemiyet’e ziyaret
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ve CİB Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi Dalmaç, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Kısa bir süre önce yapılan atamalarla CİB Konya Bölge Müdürü olan Tuncay Karabulut ve BİK Bölge Müdürü olan Halil İbrahim Parlak'ın iade-i ziyaretinde Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyetle, Konya basını üzerine istişarelerde bulunuldu.

Önümüzdeki dönemde birlikte yapılacak olan çalışmalar ve projeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

