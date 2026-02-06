Konya Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’na başarıyla ev sahipliği yaptı

1-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Avrupa’nın en iyi pist bisikletçilerini Konya’da buluşturdu.

Organizasyonun beşinci ve son gününde Keirin ve Madison mücadeleleri ön plana çıktı. Gün, Kadınlar ve Erkekler Keirin ilk tur yarışlarıyla başladı; ardından her iki kategoride ilk tur repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi. Programın devamında Kadınlar ve Erkekler Keirin yarı finalleri koşulurken, günün ilerleyen bölümünde Kadınlar Madison yarışı yapıldı. Keirin branşında Kadınlar ve Erkekler için 7-12 sıralama finalleri ile 1-6 büyük finalleri tamamlanarak dereceye giren sporcular belirlendi. Şampiyona, kıran kırana geçen Erkekler Madison yarışıyla sona erdi.

Kadınlar Keirin yarışında nefes kesen şampiyonluk mücadelesi

Kadınlar Keirin mücadelesinde ilk tur karşılaşmalarının ardından gözler repesaj ve yarı final yarışlarına çevrildi. Repesaj etabında üst tura kalmak için verilen mücadelede öne çıkan isimler, yarı finallerde de iddialarını sürdürdü. Yarı final karşılaşmalarının ardından, son Avrupa ve dünya keirin şampiyonu Hollandalı Steffie van der Peet ile 2023 ve 2024 Avrupa keirin şampiyonu Alman Lea Sophie Friedrich, finale yükselen dikkat çekici isimler arasında yer aldı. Tecrübeleri ve şampiyonluk geçmişleriyle öne çıkan bu sporcuların finalde vereceği mücadele, kadınlar keirin yarışında heyecanı zirveye taşıdı.

Kadınlar Keirin finali, yüksek hızların ve milisaniyelerin belirleyici olduğu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Final yarışında Alina Lysenko (AIN), güçlü çıkışı ve doğru zamanlamasıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransa adına yarışan Mathilde Gros, finalde verdiği mücadeleyle gümüş madalyaya uzanırken, Almanya'dan Lea Sophie Friedrich ise bronz madalya elde etti. Büyük Britanyalı Lauren Bell ile İspanyol Helena Casas Roige ilk beş içerisinde yer alırken, son Avrupa şampiyonu Hollandalı Steffie van der Peet finali altıncı sırada tamamladı. Üst sıralardaki küçük zaman farkları, kadınlar keirin disiplininde rekabet seviyesinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Erkekler Keirin yarışında nefes kesen final mücadelesi

Erkekler Keirin mücadelesi, altı seri halinde koşulan ilk tur yarışlarıyla birlikte yüksek hızların ve sert pozisyon mücadelelerinin öne çıktığı bir tablo ortaya koydu. Favori isimlerin kontrollü sürüşleri dikkat çekerken, dünya şampiyonu Harrie Lavreysen ile dünya rekortmeni Matthew Richardson, kendi serilerinde üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi. İlk turun ardından koşulan repesaj yarışları ise üst tura kalma mücadelesinin dozunu daha da artırdı; özellikle 2024 Keirin'de gümüş Madalya alan Mateusz Rudyk ve 2025 U23 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonu Nikita Kiriltsev'in yer aldığı serilerde yaşanan çekişme, keirin disiplininde hata payının ne kadar az olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yarı final mücadelelerinde ise üst düzey hız ve tecrübe ön plana çıktı. İlk yarı final serisinde Richardson ve Lavreysen finale yükselirken, ikinci yarı finalde Fransız Tom Derache ile Belçikalı Lowie Nulens, kontrollü ve güçlü sürüşleriyle final biletini alan isimler oldu. Yarı finallerde ortaya konan performanslar, erkekler keirin finalinin şampiyonanın en çekişmeli yarışlarından biri olacağının güçlü sinyallerini verdi.

Erkekler Keirin finali, şampiyonanın en yüksek hızlara ulaşılan ve heyecanın zirve yaptığı yarışlarından biri oldu. Final mücadelesinde dünya rekortmeni Büyük Britanyalı Matthew Richardson, güçlü çıkışı ve son virajdaki etkili atağıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Son dünya şampiyonu Hollandalı Harrie Lavreysen, yalnızca +0.033 saniyelik farkla ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazanırken, Belçikalı Lowie Nulens bronz madalyaya uzandı.

200 Turluk Kadınlar Madison yarışında zirve Belçika'nın

200 turdan oluşan Kadınlar Madison Yarışı, yüksek tempo, doğru zamanlama ve takım uyumunun belirleyici olduğu bir mücadeleye sahne oldu. Yarış boyunca topladığı 50 puanla Belçika, altın madalyanın sahibi olurken; Belçika bisikletinin süperstarı Lotte Kopecky ve Shari Bossuyt, özellikle aldıkları 20 turluk bonus ile rakiplerine üstünlük kurdu. Büyük Britanya, 27 puanla gümüş madalyaya uzanırken; Büyük Britanya ekibinde eski yol bisikletçisi Katie Archibald ve Anna Morris istikrarlı sürüşleriyle öne çıktı. İtalya ise 26 puanla bronz madalyanın sahibi oldu; İtalya adına yarışan Elisa Balsamo ve Federica Venturelli, özellikle ara sprintlerde topladıkları puanlarla kürsü mücadelesini son ana kadar taşıdı.

Erkekler Madison'da kazanan Almanya

200 tur üzerinden koşulan Erkekler Madison Yarışı, yüksek tempo ve stratejik hamlelerin belirleyici olduğu üst düzey bir mücadeleye sahne oldu. Yarış boyunca topladığı 85 puanla Almanya, altın madalyanın sahibi olurken; Moritz Augenstein ve 2025 Avrupa Şampiyonası Madison yarışında gümüş madalya kazanan Roger Kluge, özellikle elde ettikleri 40 turluk bonus ile rakiplerine önemli bir üstünlük sağladı. Portekiz, 55 puanla gümüş madalyaya uzanırken; bu yılın Madison şampiyonu Iuri Leitao ile Diogo Narciso, sprintlerdeki istikrarlı performanslarıyla kürsü mücadelesini son ana kadar taşıdı. Belçika ise 38 puanla bronz madalyanın sahibi olurken; Jasper De Buyst ve Jules Hesters, özellikle ara sprintlerde topladıkları puanlarla yarışta etkili bir performans sergiledi.

Şampiyon sporculara ödülleri takdim edildi

Ödül seromonisinde şampiyon sporculara ödülleri; Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA