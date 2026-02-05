DOSD Meram’da gurur günü; Mesleki istihdam eğitimi ilk kez mezunlarını verdi

DOSD Meram mezuniyet heyecanı yaşadı. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın, özel bireylerin istihdamına katkı sunma amacıyla başlattığı mesleki istihdam eğitimleri ilk mezunlarını verdi. Gençlerin, aldıkları eğitim sonrası komilik performanslarını sergiledikleri sertifika töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu eğitimin özel bireylere iş hayatının kapılarını açacağını söyledi.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, bir büyük gurur daha yaşadı. Down sendromlu gençleri iş hayatına kazandırmak amacıyla Meram Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen Servis Personeli (Komi) Eğitimi'nin ilk dönem mezunları sertifikalarını aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, Meram Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavit Arıtürk'ün katıldığı törende, aylar süren emek, sabır ve azmin karşılığı olan sertifikalar, özel bireylere gururla takdim edildi.

274 SAATLİK EMEKLE GELEN BÜYÜK BAŞARI

DOSD Meram bünyesinde 13 Ekim – 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, toplam 274 saat sürdü. Programa 16 yaş ve üzeri 18 özel birey katılırken, 16 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Eğitim süresince katılımcılara; servis hizmetleri, mesleki uygulamalar, iş disiplini ve iletişim becerileri gibi iş hayatına doğrudan katkı sunacak teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Bu eğitim, yalnızca bir meslek kazandırma süreci olmanın ötesine geçerek, down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren, öz güvenlerini artıran ve "üretebilirim” duygusunu pekiştiren önemli bir adım oldu.

EĞİTİM PROGRAMI AİLELER İÇİN GURUR, TOPLUM İÇİN UMUT OLDU

Sertifika töreni, yalnızca kursiyerler için değil; onları her adımda destekleyen aileler için de unutulmaz anlara sahne oldu. Evlatlarının kendi emekleriyle bir başarıya ulaştığını görmek, ailelerin geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. DOSD Meram'da ortaya çıkan bu tablo, özel bireylerin doğru destek ve imkân verildiğinde hayatın her alanında var olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 3 ay boyunca eğitim alan özel gençlerin servis yeteneklerini katılımcılara göstermesi renkli görüntülere sahne oldu. Eğitim programını başarıyla tamamlayan özel gençlere sertifikaları, törene katılan protokol tarafından verildi.

BAŞKAN KAVUŞ: "BU SERTİFİKALAR HAYATA ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR İMZADIR”

Sertifika takdiminde yaptığı konuşmada, yalnızca bir eğitimin sonunu değil; emeği, sabrı ve azmi kutladıklarını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, verilen sertifikaların bir belgeden çok daha fazlası olduğunun altını çizerek; "Bu sertifikalar, özel bireylerimizin ‘Ben de varım' diyerek hayata attıkları güçlü bir imzadır. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan vardır. DOSD Meram da bu anlayışın bir sonucudur.” diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana insan hayatına dokunan projelere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, Servis Personeli (Komi) Eğitimi'nin özel bireylerin kendi ayakları üzerinde durabileceklerini tüm topluma gösteren çok kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÖZEL GENÇLERİMİZ İMKAN VERİLDİĞİNDE NELERİ BAŞARABİLECEKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER”

Eğitimin başarısında kursiyerlerin yanı sıra pek çok kişi ve kurumun da emeği olduğuna vurgu yaparak her birine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kavuş, "Bu başarı; öğrencilerimizin, onların arkasında dimdik duran ailelerinin, büyük bir özveriyle çalışan eğitmenlerimizin ve bu projeye gönül veren herkesindir” dedi. Özel bireylere seslenen Başkan Kavuş, "Sizler imkân verildiğinde, sevgiyle desteklenildiğinde aşamayacağınız hiçbir engel olmadığını hepimize gösterdiniz” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Ailelere de ayrı bir parantez açan Başkan Kavuş, dağıtılan sertifikaların yalnızca bugünü değil, yarınları da düşündüklerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "İstihdama katılan, üreten ve başaran özel bireylerin olduğu bir Meram hayal ediyoruz. Çünkü bizim için her birey değerlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kavuş, konuşmasının sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Meram Halk Eğitim Merkezi'ne, eğitmenlere, DOSD Meram ailesine, projeye katkı sunan tüm paydaşlara ve bu yolculuğun gerçek kahramanları olan özel bireylere teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN VEKİLİ UZBAŞ: "EN GÜZEL HİZMET, İNSANA DOKUNAN HİZMETTİR”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da yaptığı konuşmada DOSD Meram'ın açılışında da bulunma fırsatı yakaladığını belirterek, özel öğrencilerin sertifika töreninde yanlarında olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Belediyeciliğin yalnızca yol yapmak ya da bina inşa etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Uzbaş, insana dokunan sosyal hizmetlerin en kıymetli çalışmalar arasında olduğunu ifade etti. DOSD Meram projesinin bu anlamda çok değerli bir hizmet olduğunu dile getiren Uzbaş, projeye verdikleri emeklerden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederek, halis niyetler ve yoğun çabalarla yapılan her hizmete Allah'ın bereket kattığını söyledi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YİĞİT: "ÖZEL EĞİTİME YAPILAN YATIRIM, GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise DOSD Meram'ın açılışında da yer aldığını ve bu anlamlı yapının bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Kurumun iki yıl gibi kısa bir sürede kat ettiği yolun kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Yiğit, özel eğitim alanında verilen hizmetlerin nitelik ve kalitesinin ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterdiğini söyledi. Özel çocuklara sunulan bu hizmetlerin insanlık değerlerinin yükseldiğinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Yiğit, Meram Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek sertifika alan öğrencileri de tebrik etti.

DERNEK BAŞKANI MUNLAFALIOĞLU; "EĞİTİM SÜRECİMİZ BASAMAK BASAMAK İLERLİYOR”

DOSD Meram Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ise Mesleki İstihdam Eğitim Programının derneğin kuruluşundan bu yana belirlenen en önemli hedeflerden biri olduğunu hatırlattı. Eğitim sürecinin basamak basamak ilerlediğini belirten Munlafalıoğlu, ilk olarak tüm öğrenciler için nitelikli eğitimlerle yola çıktıklarını, ardından spor kulübünü kurduklarını ve son aşamada mesleki istihdam eğitim programını hayata geçirdiklerini ifade etti. Ailelere ve çocuklara hem spor kulübü hem de mesleki eğitim alanında nefes aldırmayı amaçladıklarını dile getiren Munlafalıoğlu, eğitim alamamış çocukların spor ve meslek edinimi sayesinde eğitimlerine devam edebilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Törenin sonunda protokol ile Servis Personeli (Komi) Eğitimini başarıyla tamamlayan özel gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

