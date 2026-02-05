Konya’da son 4 günün yağış raporu açıklandı: Zirve Seydişehir Alacabel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 5 günlük ölçümleri doğrultusunda, Konya genelinde etkili olan yağışların toplam sonuçları netleşti.

Dört günlük verilerin birleştirilmesiyle en fazla yağış alan bölgeler raporlandı. Toplam yağış miktarlarına göre Konya'da zirve, açık ara farkla Seydişehir Alacabel oldu. Alacabel'de 4 günde ölçülen toplam yağış miktarı yaklaşık 100 kilograma ulaştı. Bu değer, il genelinde kaydedilen en yüksek yağış olarak dikkat çekti. Alacabel'i, Bozkır Sorkun Yaylası takip etti. Yaylada özellikle 2 Şubat'ta etkili olan kuvvetli yağışla birlikte toplam miktar 66 kilogramın üzerine çıktı.

Derebucak ise dört günlük süreçte 54 kilogramı aşan yağışla üçüncü sırada yer aldı. Yağıştan en fazla pay alan diğer bölgeler arasında Hadim Dedemli Dolhanlar 45 kg, Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası 41,5 kg, Seydişehir merkez 32 kg ve Akşehir 31,8 kg öne çıktı. Bu bölgelerdeki yağışların barajlar, göl, göletler ve yer altı su kaynakları açısından önemli katkı sağladığı belirtildi.

Ova kesimlerinde yağış miktarları daha sınırlı kalırken; Hüyük 17,9 kg ve Beyşehir merkez 17,2 kg orta seviyede yağış alan ilçeler arasında yer aldı.

Uzmanlar, yüksek kesimlerde yoğunlaşan bu yağışların tarımsal üretim açısından sevindirici olduğunu, ancak ani yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

