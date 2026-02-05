GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
KONYA Haberleri

Beyşehir’de su ürünleri istihdamı güçleniyor

Beyşehir’de su ürünleri istihdamı güçleniyor
Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla düzenlenen “Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu“ tamamlandı.

Kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitelerin güçlendirilmesini hedefleyen INSURE Projesi kapsamında; Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kurs, beş gün sürdü. Eğitim süresince katılımcılara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 5 kişi, su ürünleri işleme tesislerinde istihdam edildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, proje kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu kurslara katılanları istihdam eden işletmelere kişi başı 1000 Euro ayni destek sağlandığı hatırlatıldı. Proje kapsamında su ürünleri işleme tesislerine toplamda 3000 Euro'ya kadar istihdam desteği verilebildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER