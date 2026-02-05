Beyşehir’de su ürünleri istihdamı güçleniyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla düzenlenen “Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu“ tamamlandı.

Kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitelerin güçlendirilmesini hedefleyen INSURE Projesi kapsamında; Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kurs, beş gün sürdü. Eğitim süresince katılımcılara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 5 kişi, su ürünleri işleme tesislerinde istihdam edildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, proje kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu kurslara katılanları istihdam eden işletmelere kişi başı 1000 Euro ayni destek sağlandığı hatırlatıldı. Proje kapsamında su ürünleri işleme tesislerine toplamda 3000 Euro'ya kadar istihdam desteği verilebildiği kaydedildi.

