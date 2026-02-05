Konya’da bugün vefat edenler 05 Şubat 2026 Perşembe

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
YAŞAR CERANOĞLU
|
GÖDENE
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
KADRİYE KALYON
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MAHMUT DURUKAN
|
CEYHAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
İBRAHİM YAVUZYİĞİT
|
KARKIN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUAMMER TEKİN
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FAZIL YILMAZ
|
B.KARAVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ABDULLAH EL-HELO
|
KARATAY
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
AYŞE YETİŞ
|
HADİM
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
HASAN DALKARA
|
HAMZALAR
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ŞERİFE YÜKSEK
|
SİLLE
|
SİLLE MEZARLIĞI
|
FARUK CAN
|
GEÇİT
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
