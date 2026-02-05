GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 05 Şubat 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 05 Şubat 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 05 Şubat 2026 Perşembe günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

YAŞAR CERANOĞLU

GÖDENE
01-01-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KADRİYE KALYON

KONYA
01-04-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

MAHMUT DURUKAN

CEYHAN
22-12-1956

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İBRAHİM YAVUZYİĞİT

KARKIN
10-04-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUAMMER TEKİN

KONYA
08-07-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

FAZIL YILMAZ

B.KARAVİRAN
08-03-1933

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ABDULLAH EL-HELO

KARATAY
24-05-2025

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

AYŞE YETİŞ

HADİM
25-03-1975

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASAN DALKARA

HAMZALAR
10-04-1942

KARAASLAN MEZARLIĞI

ŞERİFE YÜKSEK

SİLLE
01-01-1950

SİLLE MEZARLIĞI

FARUK CAN

GEÇİT
15-03-1960

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

