Sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı!

Büyükçekmece’de sepetli vinç, bir araca çarptıktan sonra diş hekimliği polikliniğine daldı. Diş hekimliği çalışanları kazadan saniyelerle kurtuldu. Araçtaki biri çocuk iki kişi yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vinç, az daha faciaya yol açıyordu. 

Kaza Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç kontrolden çıkarak 34 EKD 524 plakalı araca çarparak sürükledi ardından da refüje çıkıp diş hekimliği polikliniğine daldı. Araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. 

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. 

"SANİYELERLE KURTULDUK"

Diş hekimliği çalışanı Seda Top, "Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. Gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim o da buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış" dedi.

Kaynak: İHA

