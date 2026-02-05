GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor’dan üç imza birden: Baniya Gonçalves ve Olaigbe geldi!

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’dan üç imza birden: Baniya Gonçalves ve Olaigbe geldi!
Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosunu üç yeni isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar Rayyan Baniya, Diogo Gonçalves ve Kazeem Olaigbe ile resmi sözleşme imzaladı.

Konyaspor, defans hattını güçlendirmek amacıyla Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Modena Akademi'de başlayan Baniya; sırasıyla Verona, Mantova, Renate, Fatih Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor formalarını terletti. Deneyimli savunmacı, yeni takımında 22 numaralı formayı giyecek.

Portekizli Kanat Diogo Gonçalves Konyaspor'da

Hücum hattına takviye yapan yeşil-beyazlılar, Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Benfica Akademi çıkışlı olan Gonçalves; kariyerinde Nottingham, Famalicão, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool formaları giydi. Deneyimli oyuncunun Konyaspor'daki forma numarası 17 olarak açıklandı.

Kazeem Olaigbe Satın Alma Opsiyonuyla Kiralandı

Konyaspor, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anderlecht Akademi'de yetişen Olaigbe; Southampton, Ross County, Harrogate Town, Cercle, Rennes ve Trabzonspor kulüplerinde görev yaptı. Genç oyuncu, yeşil-beyazlı ekipte 70 numaralı formayı terletecek.



KAP'TAN AÇIKLAMA

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Konyaspor Kulübü, kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000 avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır.'' denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

