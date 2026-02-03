GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den Konyaspor dahil 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Konyaspor çeşitli sebeplerden dolayı disipline sevk edildi.

Konyaspor, Beşiktaş mücadelesinde 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi kapsamında ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Kulüplerin yanı sıra Beşiktaşlı futbolcu Kristjan Asllani kural dışı hareketinden dolayı tedbirli olarak, Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar hakaret nedeniyle tedbirli olarak, Fenerbahçe kulüp idarecisi Emir Hulusi Yolaç sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle tedbirli olarak, Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu hakaret nedeniyle tedbirli olarak, RAMS Başakşehir yöneticisi Mesut Altan ise talimatlara aykırı hareket dolayısıyla tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK, SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK, Boluspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Eminevim Ümraniyespor da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

İstanbulspor futbolcusu Fahri Kerem Ay kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak, İmaj Altyapı Vanspor oyuncusu Ivan Cedric kural dışı haraket nedeniyle tedbirli olarak, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Çekdar Orhan ise ideolojik propaganda yapması sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderilen isimler oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

