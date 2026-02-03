Konya’da soğuk çay cinayeti! Genç kadın başından vurulmuştu: Yargıtay da affetmedi

Konya'da 4,5 yıl önce "soğuk çay” nedeniyle çıkan tartışmada 33 yaşındaki emlakçı Emel Göçer'i tabancayla vurarak öldüren M.İ. hakkında verilen müebbet hapis cezasında Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık M.İ.'a verilen cezayı oy birliğiyle onadı.

YOL KENARINDAKİ MOLADA KAN DÖKÜLDÜ

Olay, 14 Ağustos 2021 tarihinde Konya–Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, arkadaşları ve yeğenleriyle birlikte tatil için Antalya'ya doğru yola çıktı. Yol üzerinde mola veren grup, seyyar satıcıdan gözleme ve çay istedi. Çayın soğuk olduğunu söyleyen Göçer ile satıcı M.İ. arasında tartışma çıktı. M.İ.'ın "Hava soğuk, ben ne yapayım?” demesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

DİĞER KADINLARI DA SİLAHLA TEHDİT ETTİ

M.İ., Göçer'i kolundan tutarak zorla içeri götürmeye çalıştı, suyun sıcak olduğunu göstermek istedi. Göçer'in bunu reddetmesi üzerine M.İ. genç kadına tokat attı. Grup olay yerinden ayrılmak isterken M.İ. silahını çıkararak Göçer'i başından vurarak öldürdü. Sanık, olay sırasında diğer kadınları da silahla tehdit etti.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ MÜEBBET KARARI

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan M.İ. hakkında Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde M.İ.'ın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa hiçbir indirim uygulamadan "kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca "silahla tehdit” suçundan 3 yıl, "hakaret” suçundan ise 5 ay 7 gün hapis cezasına hükmedildi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de kararı onadı.

YARGITAY: HUKUKA AYKIRILIK YOK

Sanık avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Kararda, sanığın suçu işlediğinin kesin delillerle sabit olduğu, adli raporların yeterli olduğu, suç vasfının doğru belirlendiği ve mağdurdan sanığa yönelik herhangi bir haksız söz veya davranışın bulunmadığı vurgulandı. Yargıtay, takdiri indirim uygulanmamasının da yerinde olduğuna hükmederek müebbet hapis cezasını onadı.

