GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,60
EURO
51,41
STERLİN
59,68
GRAM
7.226,37
ÇEYREK
11.862,21
YARIM ALTIN
23.599,25
CUMHURİYET ALTINI
47.050,16
KONYA Haberleri

Kulu’da Berat Kandili idrak edildi

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Kulu’da Berat Kandili idrak edildi
Konya’nın Kulu ilçesinde mübarek Berat Gecesi idrak edildi.

Kulu ilçesinde Berat Gecesi münasebetiyle bütün camiler doldu taştı. Akşam namazından sonra camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve vaaz dinleyerek dua etti. 

İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cami'de düzenlenen Berat gecesi özel programında ise cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahi, sohbet ve dua edildi.

Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, Berat Kandili gecesinin önemi hakkında bilgiler paylaştı. 

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER