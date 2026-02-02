Hüyük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden Vali Akın’a ziyaret

Hüyük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HÜYSİAD) Başkanı Muammer Karaaslan ve dernek üyeleri, Valimiz İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.
DERNEK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer'in de yer aldığı ziyarette, HÜYSİAD Başkanı Muammer Karaaslan, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Vali Akın'a bilgi verdi. Görüşmede, Hüyük'ün ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ele alındı.
VALİ AKIN'DAN ZİYARETE TEŞEKKÜR
Vali İbrahim Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekti. Vali Akın, HÜYSİAD'ın çalışmalarında başarılar dileyerek, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin önemini vurguladı.
