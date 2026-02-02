Konya Büyükşehir Belediyespor’dan 77-71’lik galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde zirve takibini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u 77-71 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 21. haftası oynanan zorlu mücadelelerle tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında iç sahada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşı karşıya geldi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-siyahlı ekip, alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibine şans tanımadı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Büyükşehir, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren sarı-siyahlılar soyunma odasına 11 sayı farkla girdi: 46-35. Üçüncü çeyrekte kıran kırana mücadele yaşandı. Konuk takımın maça ortak olmasıyla final periyoduna 58-58'lik beraberlikle girildi. Son periyotta rakibine karşı iyi savunma yapan Büyükşehir taraftarı önünde 77-71'lik skorla kazandı.
Bu galibiyetle ligdeki 17.galibiyetini alan Konya Büyükşehir Belediyespor, puanını 38'e çıkardı.
Büyükşehir, 22.haftada Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler'in konuğu olacak. 5 Şubat 2026 Perşembe günü Gölbaşı Spor Salonu'nda oynanacak hafta içi mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.
