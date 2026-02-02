“2026 UEC Elit Avrupa pist bisikleti şampiyonası’’ Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da başladı

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından olan “2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası” Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da 34 ülkeden 315 elit sporcunun katılımıyla başladı. Açılış seremonisinde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yarışma Türkiye’de nerede yapılacak deseniz herkes der ki; bunun Konya’da yapılması lazım, çünkü Konya bisiklet şehridir. 1923’ten itibaren yarışmaların, müsabakaların olduğu, 1949’da ilk kez veledromun yapıldığı bu şehirde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanlarımızın emeğiyle böyle güzel bir veledromu Türkiye’de ilk kez şehrimize kazandırmış olduk ve birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve Avrupa’nın en iyi bisikletçilerini Konya’da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Vali Akın, Başkan Altay, Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico della Casa ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından ilk gün yarışları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri de takdim edildi.

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından olan "2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası", 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı olimpik veledromlarından biri olan Konya Olimpik Veledromu'nda başlayan yarışlarda ilk gün heyecanı yaşandı.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, veledromun şehre kazandırılmasında emeklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl ilk defa olmasına rağmen dünyada ses getiren bisiklet organizasyonunu sizlerin sayesinde başarılı şekilde gerçekleştirdik. Bu organizasyonların burada yapılabilmesi için bu salonların olması gerekiyor. Bu salonu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak, Konya olarak ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.

"KONYA, BİSİKLET KONUSUNDA TÜRKİYE'DE ÖNDE GELEN BİR ŞEHİR OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın birçok açıdan öne çıkmış bir şehir olduğunu belirterek, "Burası barışın, kardeşliğin, sevginin, Hazreti Mevlana'nın şehri. Selçuklu'nun darülmülkü, 200 yıllık başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. Konya birçok açıdan öne çıkmış bir şehir ama özellikle son dönemde yapılan tesisler ve organizasyonlarla spor şehri hüviyetimiz de gün geçtikçe güçleniyor. Özellikle bu yapılan tesis, geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz uluslar kupasına ev sahipliği yapmıştı. Bugün de Avrupa Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu yarışma Türkiye'de nerede yapılacak deseniz herkes der ki; bunun Konya'da yapılması lazım, çünkü Konya bisiklet şehridir. 1923'ten itibaren yarışmaların, müsabakaların olduğu, 1949'da ilk kez veledromun yapıldığı bu şehirde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanlarımızın emeğiyle böyle güzel bir veledromu Türkiye'de ilk kez şehrimize kazandırmış olduk ve birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bununla birlikte Konya 680 kilometrelik bisiklet yoluyla, bisiklet tramvayıyla, akıllı bisiklet ulaşım sistemiyle bisiklet konusunda Türkiye'de önde gelen bir şehir olma yolunda ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yapılan bütün organizasyonlarda paydaş olmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, "Bir ayrı mutluluğumuz da Büyükşehir Belediyespor sporcularımızdan birinin milli takımda yarışıyor olması. Başta kendi sporcumuza, milli takımımıza ve tüm sporculara başarılar diliyorum. Tüm Konyalıları 5 Şubat'a kadar sürecek bu güzel organizasyonda, seyir zevki yüksek organizasyonda görmek istediğimizi ifade ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, programın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ BİSİKLETÇİLERİNİ KONYA'DA MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Konya Valisi İbrahim Akın da böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve Avrupa'nın en iyi bisikletçilerini Konya'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "34 ülkeden 315 sporcunun yarış heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir övün kaynağı. Uluslararası standartlarda düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonası ülkemizin spor altyapısı ve bu alandaki gelişimine değer katmakta ve Konya'mızın bisiklet sporundaki öncü rolünü bir kez daha dünyaya göstermektedir. Destekleri vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Programı düzenleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu'na, Konya Büyükşehir Belediyemize, paydaş kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonanın ülkemiz, şehrimiz ve bisiklet sporu adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico della Casa'nın da yaptığı konuşmanın ardından Vali Akın, Başkan Altay ve protokol tarafından ilk gün sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Programa Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın da katıldı.

5 Şubat'a kadar Konya Olimpik Velodromu'nda sürecek yoğun bir yarış takvimiyle Avrupa bisikletinin kalbi 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da atacak.





