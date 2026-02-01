GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya valiliği duyurdu! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Güncelleme Tarihi:

Konya valiliği duyurdu! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Bugün yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, olumsuz hava koşullarının 02 Şubat Pazartesi (yarın) günü etkili olması bekleniyor. Uyarı, sarı kod ile yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02 Şubat 2026 Pazartesi (yarın) günü ilk saatlerden itibaren Konya genelinde, güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Rüzgâr hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80 km/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi. Fırtınanın gün boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

OLASI RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca soba ve doğalgaz kullanımı olan alanlarda baca gazı zehirlenmesi riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını, çatı ve tabela gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı önlem alınmasını önerdi. Uyarı, 02 Şubat 2026 saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

