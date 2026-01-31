Konya asırlık bir çınarını kaybetti! Halil İbrahim Sayar son yolculuğuna uğurlandı

Konya iş, ticaret ve sivil toplum camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Halil İbrahim Sayar son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın ileri gelen iş insanlarından Halil İbrahim 106 yaşında hayatını kaybetti.Uzun yıllar boyunca Konya'nın değişim ve gelişim süreçlerini ömrü boyunca gözlemleyen Halil İbrahim Sayar, 106 yıllık hayatı boyunca hayırseverliği ve insan sevgisiyle gönüllerde taht kurdu. Asırlık çınar, ihtiyaç sahiplerine verdiği desteklerle ve yaptığı hayır işleriyle şehrin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

Sayar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin yaşayan hafızası olarak tanınan merhum, yaptığı hayır işleri ve örnek kişiliğiyle şehirde herkesin takdirini topladı.

Konya'nın asırlık çınarı hayatını kaybetti

Yaşamı boyunca Konya'ya sayısız katkı sağlayan Halil İbrahim Sayar, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün şehre kazandırılmasından, yeni okul ve yurt binalarının temellerinin atılmasına kadar pek çok projede yer aldı. Hatta kentin yıkılan tarihi kapılarının yeniden inşasında da onun imzası bulunuyordu.

Sayar'ın vefatı hem ailesinde hem de Konyalılarda büyük üzüntü oluşturdu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Merhumun naaşı öğle namazına müteakip Parsana Büyük Camii'ne getirildi.

Cenaze namazına kent protokolünün yanı sıra siyasiler, akademisyenler, oda başkanları, STK temsilcileri, iş dünyası, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Halil İbrahim Sayar'ın naaşı sevenlerinin omzunda Musalla Mezarlına götürülerek toprağa verildi.





Merhumun kabri başında Kuran- ı Kerim okundu, dualar edildi. Defin sonrası Sayar ailesi taziyeleri kabul etti. 106 yaşında hayata gözlerini yuman Halil İbrahim Sayar, bir asrı aşan ömründe ilimden hayır hizmetlerine kadar birçok izler bıraktı.

Halil İbrahim Sayar kimdir?

16 Ekim 1920'de dünyaya gelen Halil İbrahim Sayar, Cumhuriyet'in ilanından yalnızca beş gün önce, 24 Ekim 1923'te nüfusa kaydedildi. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına tanıklık eden Sayar, aynı zamanda Konya'nın yüzyılı aşkın sürede geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerinin de canlı bir şahitliğini yaptı.

Hayırseverliği, çalışkanlığı ve insan sevgisiyle tanınan Sayar, Konya'da "gönül insanı” olarak anıldı.

Ömrü boyunca birçok hayır işine öncülük eden Sayar, özellikle ihtiyaç sahiplerine yaptığı desteklerle halkın gönlünde ayrı bir yer edindi.

106 yıllık hayatı boyunca topluma bıraktığı izler ve insanlara dokunuşlarıyla hafızalarda yaşayan Halil İbrahim Sayar, Konya'nın asırlık çınarlarından biri olarak tarihe geçti.

(Ali Asım Erdem)