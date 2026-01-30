Konya’da dolu yağışı sonrası kazalar peş peşe geldi: 2 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan kuvvetli dolu yağışı, trafik kazalarına neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 6 otomobilin ayrı noktalarda karıştığı kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Kazalar, Konya–Ankara karayolu üzerinde, Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan 4 otomobil ayrı noktalarda karıştığı kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.
Aynı güzergâhta sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta aile ve bir çocuğun bulunduğu öğrenilirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Bir başka kazada ise sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Polis ekibi sevk edildi.
Kazalarda otomobillerde bulunan Burhan D. ve Furkan T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
