KONYA Haberleri

AKOM'dan Konya için uyarı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

AKOM'dan Konya için uyarı!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşları Konya'da bugün ve hafta boyunca beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yapılan paylaşımda,Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk havaya dikkat çekildi.

YAĞIŞLAR YÜKSEK KESİMLERDE KARA DÖNECEK

AKOM'un açıklamasına göre, hava durumunun hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON VE SİS BEKLENİYOR

Açıklamada, hafta boyunca yer yer buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis hadisesinin de görülebileceği belirtildi. Bu durumun özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

AKOM, buzlanma, sis ve yağışlara bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önemle rica edildiğini duyurdu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Konya genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının 40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat, yüksek kesimlerde ise 90 km/saat'e kadar çıkabileceği belirtilirken; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

(Meltem Aslan)

