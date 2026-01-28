GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da doktora saldırı olayı! Nedeni ortaya çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da doktora saldırı olayı! Nedeni ortaya çıktı
Konya’da müezzin Yusuf M.’nin, aile sağlı merkezinde muayene sırası nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu’ya saldırıp, darbettiği öne sürüldü.

Olay, dün Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Müezzin Yusuf M., muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde, kendi aile hekiminin izinli olması nedeniyle hekimlerden Ahmet Tolu'nun odasına girerek, muayene olmak istediğini söyledi. Tolu ise hastasının olduğunu, sırası geldiğinde muayene edebileceğini söyleyerek Yusuf M.'yi dışarı çıkardı.

İddiaya göre bir süre sonra tekrar içeri giren Yusuf M., muayene sırası yüzünden tartıştığı Dr. Ahmet Tolu'nun parmağını ısırıp, yumrukla saldırdı. Merkezin personeli müdahale edip Dr. Tolu'yu, Yusuf M.'den kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tolu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu olup, Yusuf M. hakkında ise şikayette bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada,

"Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hekimimiz Dr. Ahmet Tolu'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü şiddet, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışıdır. Saldırıya uğrayan hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sağlıkta şiddetin karşısında, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” denildi. 

Kaynak: DHA

Yorumlar
  • RK
    Recep korucu
    2 saat önce

    Yahu arkadaş o adam parmağını ısırana kadar ne yaptı odalara güvenlik kamarası takılsın

