Konyaspor yönetiminden Gaziantep mesajı: Bir sıfırdan büyüktür!

Konyaspor Asbaşkanları Gülvezir Korkmaz ve Muhammed Şeker, Gaziantep deplasmanından mutlu döndü. Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep maçının ardından kameralara yansıyan yöneticiler; mutluluklarını kısa cümlelerle dile getirdi.
"Bir, sıfırdan büyüktür”
Kısa demeçler veren yöneticilerden Gülvezir Korkmaz, "Bir, sıfırdan büyüktür. Onun için deplasmanda 1 puan iyi puan” dedi. Muhammed Şeker ise; "Vezir başkanıma katılıyorum. Bir, sıfırdan büyüktür” diye konuştu.
(Hasan Yıldırım)