Konyaspor'dan tepki! "Buna sessiz kalmamız mümkün değil''

Cumali Özer
Muhabir
Konyaspor’dan tepki! “Buna sessiz kalmamız mümkün değil’’

TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem ve VAR kararlarına sert tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananları kamuoyunun takdirine sundu.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ KARŞILANMADI

Açıklamada, Konyasporlu futbolcu Berkan Kutlu'nun rakip oyuncu Ogün Özçiçek tarafından maruz kaldığı müdahalenin yalnızca faul değil, oyuncu sağlığını tehlikeye atan kontrolsüz ve sert bir hareket olduğu vurgulandı. Kulüp, bu pozisyonun disiplin mevzuatına göre doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu. Buna rağmen orta hakem Kadir Sağlam'ın kırmızı kart göstermemesi ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın inceleme önerisinde bulunmaması eleştirildi.

"AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ”

Konyaspor, hiçbir şekilde ayrıcalık talep etmediklerinin altını çizerken, kuralların açıkça ihlal edildiği pozisyonlarda dahi sessiz kalınmasını kabul etmediklerini belirtti. VAR sisteminin varlık sebebinin net hatalarda hakem kararını düzeltmek ve oyunun adaletini sağlamak olduğu ifade edilerek, sistemin bu pozisyonda işletilmemesinin kamu vicdanını zedelediği dile getirildi.

RESEN İNCELEME ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında Türk futbolunun sürdürülebilirliği için hakem kararlarının standart, öngörülebilir ve eşit şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. Aksi halde sahadaki emeğin masa başında kaybolacağı belirtilirken, kulüp yetkili kurullardan ilgili pozisyonun hakem ve VAR performansı açısından resen incelenmesini, gerekli değerlendirmelerin yapılmasını ve benzer hataların tekrarını önleyecek somut adımların atılmasını talep etti.

(Cumali Özer)

