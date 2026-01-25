GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya yolunda tedirgin eden görüntü! Sayıları 20’den fazla

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya yolunda tedirgin eden görüntü! Sayıları 20’den fazla

Konya'nın Karapınar ilçesi Ereğli yolu üzerindeki Meke Gölü'ne giden yolda görülen ölü kuşlar, vatandaşları endişelendirdi. Sayıları 20'dan fazla olan kuşların yol üzerinde ve çevresinde bulunması üzerine yetkililerin inceleme başlatacağı öğrenildi.

YOL ÜZERİNDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Meke Gölü yolunda seyahat eden sürücüler, yol kenarında ve asfalt üzerinde çok sayıda ölü kuşla karşılaştı. Görüntülerin ardından durum ilgili birimlere bildirildi. Kuşların neden bu noktada toplu halde bulunduğu henüz netlik kazanmazken, olay çevrede tedirginliğe yol açtı.

VATANDAŞLARDAN "YEMLEME'' UYARISI

Olayla ilgili konuşan bazı vatandaşlar, iyi niyetle yapılan yanlış yemlemenin bu tür sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Bir vatandaş,

"Muhtemelen iyilik yapayım diye biri yol üzerine yem attı. Hayvanlar da aç olduğu için gelen araçları fark etmiyor ve araç çarpması sonucu böyle oluyor. Yemleme yaparken yol üzeri değil, biraz daha iç kesimlere dökelim. İyilik yapacağız derken hayvanlara tuzak kurmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇARPMA MI, ZEHİRLENME Mİ?

Bölge sakinlerinden gelen diğer yorumlarda ise kuş ölümlerinin nedeninin araç çarpması ya da olası bir zehirlenme olabileceği dile getirildi. Yetkililerin yapacağı inceleme sonrası kuşların ölüm sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

(Meltem Aslan)

