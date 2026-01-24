Konya’da nefes kesen anlar! Bozkurt ve domuz karşı karşıya

Konya'nın Hadim ilçesinde, yaban hayatına dair ender rastlanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurt ve yaban domuzu karşı karşıya
İlçeye bağlı Eğiste Mahallesi yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde, bir bozkurt ile yaban domuzunun karşılaştığı anlar yer aldı. Yol kenarında yaşanan mücadele, doğanın kendi içinde süren yaşam döngüsünü gözler önüne serdi.
Görüntülerde kurdun domuza saldırdığı, domuzun ise kurtulmak için büyük çaba gösterdiği görülüyor. Nefes kesen anlar kısa sürede sona ererken, olay anına tanıklık eden vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Bölgedeki yaban hayatının hareketliliğini ortaya koyan görüntüler, Hadim ve çevresinde doğal yaşamın ne kadar zengin olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, kırsal alanlarda karşılaşılabilecek yaban hayvanlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
