Galatasaray Liverpool’u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Liverpool’u Mario Lemina’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Liverpool’un sahasında oynanacak.
Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot'un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina attı. Lemina, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiliz ekibine karşı yine aynı tarifeyle kazandı.
RÖVANŞ 18 MART'TA
Galatasaray, karşılaşmanın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.
SIRADAKİ MAÇLAR
Galatasaray, hafta sonunda ligde Başakşehir'i ağırlayacak. Liverpool ise sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”