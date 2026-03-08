Konyalılar dikkat! Bu adreslerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak! Saatlerce sürecek

MEDAŞ Konya’nın bazı ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte sokak sokak Konya’da elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi..
MEDAŞ 9 Mart Pazartesi günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıkladı. Bu kesintilerin planlı kesintiler olacağı duyuruldu. Konya'da elektrikler ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte detaylar…
Vatandaşlar Konya'da yaşanacak elektrik kesintilerini öğrenmek için MEDAŞ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor.
MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
Vatandaşlara uyarılar!
MEDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden tedbir almalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etmektedir.
Kesintilerin planlı bakım çalışması sebebiyle yapıldığını vurgulayan MEDAŞ vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlık yapmalarını önerdi.
İşte 09.03.2026 tarihinde Konya'da elektriklerin kesileceği ilçeler:
AKŞEHİR
09.03.2026 09:00 - 09.03.2026 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39520. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ GÖZPINARI Caddesi
09.03.2026 09:00 - 09.03.2026 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR BOZLAĞAN MAHALLESİ 38213. Sokak
KONYA AKŞEHİR BOZLAĞAN MAHALLESİ BOZLAĞAN Caddesi
KONYA AKŞEHİR BOZLAĞAN MAHALLESİ GEDİL Caddesi
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 36423. Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 36430. Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 36432. Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 36433. Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 36444. SOKAK Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 38214. Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ 38222. Sokak
KONYA AKŞEHİR ENGİLİ MAHALLESİ ENGİLİ Caddesi
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 37905. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38200. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38201. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38203. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38204. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38205. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38206. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38207. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38208. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38209. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38211. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38212. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38213. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38214. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38215. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38216. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38217. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38218. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38219. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38220. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ 38222. Sokak
KONYA AKŞEHİR GEDİL MAHALLESİ GEDİL Caddesi
KONYA AKŞEHİR KARABULUT MAHALLESİ 38438. Sokak
09.03.2026 11:10 - 09.03.2026 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39500. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39501. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39502. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39503. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39504. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39505. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39506. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39507. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39508. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39509. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39510. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39511. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39513. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39515. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39516. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39517. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39518. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39519. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39521. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39523. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ 39525. Sokak
KONYA AKŞEHİR GÖZPINARI MAHALLESİ GÖZPINARI Caddesi
BEYŞEHİR
09.03.2026 09:30 - 09.03.2026 12:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47852. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47853. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47854. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47855. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47856. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47857. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47859. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47860. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47861. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47862. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47864. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47865. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47867. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ 47868. Sokak
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ ALİ MÜFİT GÜRTUNA Caddesi
KONYA BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MAHALLESİ GÖKÇEKUYU Caddesi
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43402. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43403. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43405. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43406. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43408. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43409. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43411. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43413. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43414. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43415. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43417. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43418. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43421. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43423. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43424. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43425. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43426. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43427. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43428. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43429. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43430. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43431. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43434. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43435. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43436. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43437. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43439. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43440. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43441. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43442. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43443. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43444. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43445. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43446. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43447. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43448. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43449. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43450. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43451. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43453. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43455. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43457. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43458. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43459. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43460. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43462. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43463. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43464. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43465. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43466. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43468. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43469. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43472. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43473. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43474. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43475. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43476. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ 43477. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ GÖKÇEKUYU Caddesi
KONYA BEYŞEHİR KARAALİ MAHALLESİ KARAALİ Caddesi
KONYA BEYŞEHİR SADIKHACI MAHALLESİ 44130. Sokak
EMİRGAZİ
09.03.2026 10:00 - 09.03.2026 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA EMİRGAZİ FATİH MAHALLESİ 87290. Sokak
KONYA EMİRGAZİ FATİH MAHALLESİ 87291. Sokak
KONYA EMİRGAZİ FATİH MAHALLESİ 87293. Sokak
KONYA EMİRGAZİ FATİH MAHALLESİ 87294. Sokak
KONYA EMİRGAZİ FATİH MAHALLESİ 87322. Sokak
KONYA EMİRGAZİ IŞIKLAR MAHALLESİ 88463. Sokak
KONYA EMİRGAZİ KALE MAHALLESİ 87495. Sokak
KONYA EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ 89856. Sokak
KONYA EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ 89859. Sokak
KONYA EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ 89860. Sokak
KONYA EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ 89861. Sokak
KARATAY
09.03.2026 09:00 - 09.03.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21903. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22097. SOKAK Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ ANIT Caddesi
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ İSMİL Caddesi
09.03.2026 09:30 - 09.03.2026 15:30 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYA KARATAY FETİH MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA Caddesi
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ ADİLE SULTAN Sokak
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ AKYURT Sokak
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA Caddesi
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ AŞAĞI YENİCE Sokak
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ MANAVGAT Sokak
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ ŞEHİT BATTAL YILDIZ Sokak
KONYA KARATAY HACIVEYİSZADE MAHALLESİ ŞEYHÜLEMA YAHŞİ Caddesi
MERAM
09.03.2026 09:00 - 09.03.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ABACILAR Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ADLI Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ALTINKALEM. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ AMİRAL. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ AŞİREFENDİ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ATÇEKEN Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ BAĞLARBAŞI Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ BEYKÖY Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ BİLTEKİN Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ DALYAN Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ DEGİRMENLİK Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ DÜZKÖY Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ EGERLİ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ENES. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ KÖKPINAR Caddesi
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ NEŞE. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ NURANİ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ PETEKLİ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ SUNGUR.. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET UYSAL Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ÜNZİLE Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ YAKA... Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ZUHUR Sokak
09.03.2026 10:00 - 09.03.2026 11:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ 17406. Sokak
KONYA MERAM ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ 17407. Sokak
KONYA MERAM ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ 17408. Sokak
KONYA MERAM ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ ÇAYIRBAĞI Caddesi
09.03.2026 10:00 - 09.03.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM AYANBEY MAHALLESİ CİRİT Sokak
KONYA MERAM AYANBEY MAHALLESİ MERAMBAĞI Sokak
KONYA MERAM AYANBEY MAHALLESİ TUNA. Sokak
Kaynak: Haber Merkezi
