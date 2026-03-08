Konya milletvekilinden Konyaspor maçına tepki: “Bugün stadyumda bir rezalet izledik’’

Mustafa Hakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konyaspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Konyaspor'un karşılaşmasında verilen kararların adaletsiz olduğunu savunan Özer, futbol yönetimine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

HAKEM KARARLARINA SERT ELEŞTİRİ

Özer paylaşımında, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta verilen kararların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir rezaleti izledik” ifadelerini kullandı.

Bir gün önce oynanan derbide hakem düdüğünden sonra topu yaklaşık 30 metre sürüp şut çeken futbolcuya kart gösterilmediğini hatırlatan Özer, buna karşın Konyaspor maçında tartışmalı kararlar verildiğini ileri sürdü.

TARTIŞMALI PENALTILAR VE İPTAL EDİLEN GOL

Özer açıklamasında, Konyaspor aleyhine verilen iki penaltının tartışmalı olduğunu savundu. Bu pozisyonların basketbolda bile ihlal olup olmadığı tartışılabilecek nitelikte olduğunu ifade eden Özer, ayrıca bir golün de iptal edildiğini belirtti.

Bu kararların futbol kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu dile getiren Özer, hakem yönetimini eleştirdi.

"SESİMİZİ DAHA YÜKSEK ÇIKARACAĞIZ”

Yıllardır futbol ortamında haksızlık yapanların daha fazla bağırarak haklıymış gibi davranabildiğini öne süren Özer, bu düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Futbolu yönetenlerin bu sistemi değiştiremeyecek olması durumunda kendilerinin de seslerini daha güçlü şekilde duyuracaklarını vurgulayan Özer, "Futbolu yönetenler eğer bu organizasyonu bir tiyatro olmaktan çıkaracaksa artık bir an evvel bunun emarelerini görmek istiyoruz. Yok yapamayacaklarsa, yapabileceklere müsaade etsinler” ifadelerini kullandı.