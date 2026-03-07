Meteoroloji Konya’ya tarih verdi! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresinde beklenen hava tahminlerini açıkladı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji verilerine göre Konya ve çevresinin genellikle az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Konya'ya yağış için meteoroloji tarih verdi! İşte ilçe ilçe 5 günlük Konya hava durumu Buzlanma ve don olayına dikkat! Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre Bugün hava durumunun güneşli ve don olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 5°C, en düşük sıcaklığının ise 0°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %50 civarında olurken, yaklaşık 0.1mm oranında yağış bekleniyor. Vatandaşlara uyarı Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi. Konya'da yarın hava nasıl olacak? Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık -2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 6°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 6°C, gece parçalı bulutlu 1°C olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihte yağmur geliyor! Konya'nın 5 günlük hava tahmin raporuna göre 13 Mart 2026 Cuma günü kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. Pazartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Kaynak: Haber Merkezi

