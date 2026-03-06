İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Konya Valiliği’ne ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaretler için Konya’ya gelerek Valiliği’nde kentteki kamu hizmetleri ve güvenlik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında il protokolüyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, programını Büyükşehir Belediyesi, siyasi parti teşkilatları ve Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki iftar programıyla sürdürecek.
Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde il protokolü tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, daha sonra valilik makamına geçerek yetkililerle bir araya geldi.
KAMU HİZMETLERİ VE GÜVENLİK GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI
Konya Valiliği'nde gerçekleştirilen görüşmede kentte yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik çalışmaları ve yerel yönetim faaliyetleri ele alındı. Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyete, Konya'daki güvenlik durumu, asayiş çalışmaları ve devam eden kamu yatırımları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Toplantının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
KONYA'DA YOĞUN PROGRAM
İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Konya programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret etmesi bekleniyor. Günün sonunda ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak olan Çiftçi'nin burada çeşitli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
