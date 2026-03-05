Karatay’dan her adımda bir yatırım

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin farklı noktalarında devam eden yatırımları sahada inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi, yaşam standartlarını yükseltmek ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Kılca, yapımı süren projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hasan Kılca, Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden biri olan Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Aziziye Mahallesi'ndeki 6 tescilli yapının rekonstrüksiyon çalışmalarını inceledi. Ayrıca Hamzaoğlu Parkı'na yapılacak yeni Kafe Karatay'ın proje çalışmalarını takip etti. Başkan Kılca, daha sonra Karatay Halk Ekmek Büfesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"HER ADIMDA KARATAY İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Hasan Kılca, "Her adımda Karatay için çalışıyor, yatırımlarımızla ilçemizin çehresini değiştiriyoruz” diyerek, ilçede yürütülen çalışmaların her noktada sürdüğünü vurguladı.

Sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini ve vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını ifade eden Kılca, tam buğday ekmeğine yapılan indirimin büyük ilgi gördüğünü ve vatandaşların sağlıklı ekmeğe erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Tarihi dokuyu koruyarak geleceğe taşımayı önemsediklerini belirten Hasan Kılca, Türbe Arkası Projesi ile bölgenin kültürel mirasının aslına uygun şekilde yeniden canlandırıldığını söyledi.

Başkan Kılca, Hamzaoğlu Parkı'nda yükselecek yeni Kafe Karatay'ın proje çalışmalarını da yerinde takip ettiklerini belirterek, "Kafe Karatay, şehrimizin yeni markası oldu. Yeni kafemizin yapım çalışmaları çok yakında başlayacak. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu