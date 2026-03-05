Kulu’da meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi.
Kulu Halk Eğitimi Merkezi tarafından kursiyerlere yönelik meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi.Gerçekleştirilen etkinlikte, meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven tarafından verilen eğitimde, budamanın ağaçların sağlıklı gelişimi, hastalıklara karşı dayanıklılığı ve verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kursiyerler, uygulamalı eğitim sayesinde budama yöntemlerini yerinde görerek öğrenme fırsatı buldu.Programa, Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Koç da katıldı.
Yetkililer, bu tür eğitimlerin çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak bölgedeki tarımsal üretime katkı sağladığını ifade etti.
Eğitim programı, kursiyerlerin sorularının cevaplandırılması ve uygulamalı çalışmaların ardından sona erdi.
