Bilgehanelerin “5. Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması’’ finali büyük heyecana sahne oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgehanelerin “5. Geleneksel Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması” final etabıyla tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet yürüten Bilgehanelerde "5. Geleneksel Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması” final etabıyla sona erdi.

Bilgehanede eğitim alan öğrencilerde Ramazan bilincinin pekiştirilmesi; dini, kültürel ve tarihî bilgi birikimlerine katkı sağlanması hedefiyle gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.Yarışmada kızlar kategorisinde Süleyman Şah, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Seyyid Harun Veli; erkekler kategorisinde ise Konevi, Cemil Meriç, Lala Mustafa Paşa ve Nizamülmülk Bilgehanesi finale kalmaya hak kazandı. 

Kızların ve erkeklerin ayrı yarıştığı ve büyük heyecanın yaşandığı yarışmada finale kalan öğrenciler bütün bilgi birikimlerini sergiledi. Yarışmanın final etabında, soru-cevap uygulamaları ve sahne performansları gerçekleştirildi. 

Birincilerin tablet, ikincilerin bisiklet, üçüncülerin kulak üstü kulaklık, dördüncülerin ise akıllı saat kazandığı yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Atabey Gençlik Projesi çatısı altında şehrin çocuklarına hizmet veren Bilgehaneler, 4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. Sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. Sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

