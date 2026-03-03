GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,13
EURO
51,35
STERLİN
59,02
GRAM
7.391,86
ÇEYREK
12.200,02
YARIM ALTIN
24.318,70
CUMHURİYET ALTINI
48.430,37
KONYA Haberleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya’ya geliyor

- Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya’ya geliyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 5 Mart 2026 Perşembe günü memleketi Konya’da bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere kente gelecek.

Sabah saatlerinde Ankara'dan hareket edecek olan Bakan Çiftçi'nin Konya programı öğle saatlerinde başlayacak.

Konya'da temaslarda bulunacak

Bakan Çiftçi, Konya'daki ilk durağında Kapu Camii'nde öğle namazını kılacak. Ardından Meram bölgesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek olan Çiftçi, Mevlana Türbesi'ni de ziyaret edecek.

Program kapsamında Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek olan İçişleri Bakanı, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı ve MHP Konya İl Başkanlığı'nda temaslarda bulunacak.

Günün akşam bölümünde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılması beklenen Bakan Çiftçi, iftarın ardından teravih namazını da Konya'da kılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER