LÖSEV’den Konya’da geleneksel iftar buluşması

Yıl boyunca lösemi ve kanser hastalarına ayni ve nakdi yardımlarını ulaştıran LÖSEV, Ramazan ayında bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce lösemi ve kanser hastasını aynı masa etrafında bir araya getiriyor.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Ramazan ayının sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma ruhunu lösemi ve kanser mücadelesi veren hastalarının evlerine taşımakla kalmıyor, düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla lösemi ve kanser hastalarıyla aynı masada bir araya geliyor. LÖSEV, yüzlerce lösemi ve kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda, Konya'da düzenlenen LÖSEV'in Geleneksel Ramazan İftar Programı'nda lösemi ve kanser hastası çocuklar ve aileleri bir araya geldi.
Fitre, Fidye ve Zekât Bağışlarınızla Önce Çocuklar İyileşsin
LÖSEV yetkilileri, Ramazan ayı boyunca zekât, fitre ve fidye bağışlarının doğrudan lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine ulaştırıldığını belirtiyor. Vakıf, bu yıl da Türkiye genelinde on binlerce hastaya gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlamayı hedefliyor.
Detaylı bilgi almak ve bağışta bulunmak isteyenler, 0312 447 06 60 numaralı telefon üzerinden LÖSEV Vakıf Merkezi'ne ulaşabiliyor ya da www.losev.org.tr adresi üzerinden süreçle ilgili ayrıntılara erişebiliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”