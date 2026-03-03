LÖSEV’den Konya’da geleneksel iftar buluşması

Yıl boyunca lösemi ve kanser hastalarına ayni ve nakdi yardımlarını ulaştıran LÖSEV, Ramazan ayında bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce lösemi ve kanser hastasını aynı masa etrafında bir araya getiriyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Ramazan ayının sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma ruhunu lösemi ve kanser mücadelesi veren hastalarının evlerine taşımakla kalmıyor, düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla lösemi ve kanser hastalarıyla aynı masada bir araya geliyor. LÖSEV, yüzlerce lösemi ve kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Konya'da düzenlenen LÖSEV'in Geleneksel Ramazan İftar Programı'nda lösemi ve kanser hastası çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Fitre, Fidye ve Zekât Bağışlarınızla Önce Çocuklar İyileşsin

LÖSEV yetkilileri, Ramazan ayı boyunca zekât, fitre ve fidye bağışlarının doğrudan lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine ulaştırıldığını belirtiyor. Vakıf, bu yıl da Türkiye genelinde on binlerce hastaya gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlamayı hedefliyor.

Detaylı bilgi almak ve bağışta bulunmak isteyenler, 0312 447 06 60 numaralı telefon üzerinden LÖSEV Vakıf Merkezi'ne ulaşabiliyor ya da www.losev.org.tr adresi üzerinden süreçle ilgili ayrıntılara erişebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi