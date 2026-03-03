GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmen memleketi Konya’da toprağa verilecek!

- Güncelleme Tarihi:

Hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmen memleketi Konya’da toprağa verilecek!

İstanbul'da öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konyalı olduğu öğrenildi. Genç öğretmen için görev yaptığı okulda tören düzenlenecek, ardından cenazesi memleketine gönderilecek.

SALDIRI OKULDA MEYDANA GELDİ

Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'ya yanında bulundurduğu bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheli öğrenci gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 44 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K.'nın tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

CENAZE KONYA'YA GÖNDERİLECEK

Konyalı olduğu belirtilen öğretmen için 3 Mart'ta (bugün) görev yaptığı okulda tören düzenlenecek. Törenin ardından naaşı memleketi Konya'ya gönderilecek.

Fatma Nur Çelik, 4 Mart Çarşamba günü öğle namazının ardından Konya Musalla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırgan öğrencinin geçtiğimiz yıl da bir kavgaya karıştığı ve disiplin sürecinde öğretmenin "Can güvenliğimiz yok” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül bir taziye mesajı yayımlayarak hayatını kaybeden öğretmen için başsağlığı dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ise saldırıya ilişkin idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını, eğitim müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık, hem adli hem de idari sürecin titizlikle takip edileceğini ve okulda öğrencilere yönelik rehberlik ile psikolojik destek çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

